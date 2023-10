Sanne Wevers op WK turnen toch in actie in balkfinale

Sanne Wevers doet op de WK in Antwerpen toch mee in de balkfinale, die zondag op het programma staat. De 32-jarige turnster uit Leeuwarden stond oorspronkelijk op de reservelijst, maar door een afmelding van de Britse Jessica Gadirova staat ze toch in de finale.

De 19-jarige Gadirova raakte vrijdag tijdens een warming-up licht geblesseerd en meldde zich zodoende af voor de meerkampfinale. Uit voorzorg heeft ze zich nu afgemeld voor alle finales.

Wevers kwam tijdens de kwalificaties op de balk niet verder dan de negende plek (13.733). Voor directe plaatsing voor de finale was een plek bij beste acht vereist. Simone Biles plaatste zich met 14.566 als eerste. Noami Visser komt zondag in actie in de finale op vloer.