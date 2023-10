Volleyballers verliezen van nummer één van de wereld Polen, nederlaag biedt perspectief

De Nederlandse volleyballers hebben op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in China met 3-1 (25-12, 17-25, 22-25, 27-29) verloren van Polen. De nederlaag biedt perspectief: Oranje speelde een uitstekende wedstrijd en kon goed mee met het niveau van de nummer één van de wereld.

De belangrijkste wijziging van bondscoach Roberto Piazza was het niet laten spelen van Nimir Abdelaziz. De 31-jarige sterspeler kreeg rust na een zwaar toernooi waarin hij met blessures kampte en zijn gebruikelijke niveau niet haalde.

Druk verdwenen

Oranje begon sterk aan de eerste set en trok meerdere fraaie rally's naar zich toe. Het zelfvertrouwen waaraan het dit toernooi tot dusver ontbrak tegen zwakkere tegenstanders, toonde de Nederlandse ploeg wél tegen het team dat de wereldranglijst aanvoert. De druk leek verdwenen, nu directe plaatsing voor de Spelen van 2024 niet meer mogelijk is.

Dat de Nederlandse ploeg in de eerste set simpelweg beter was, merkte ook de bondscoach van Polen, Nikola Grbic. Bij een 22-18 voorsprong voor Nederland vroeg hij op het allerlaatste moment een time-out aan. "Laten we nou eens met een idee komen", sprak de trainer zijn spelers gefrustreerd toe. Zijn speech had niet het gewenste effect. Na een foutieve service van Polen ging de set met 25-21 naar Oranje.

Nederland had het in de tweede set lastiger met de drievoudig wereldkampioen. De volleyballers sloegen negen onnodige fouten meer dan Polen en verloren de set dan ook met 17-25.

Uitputtingsslag

In de derde set kon Oranje opnieuw zeer goed mee met het niveau van Polen. Het verschil tussen beide ploegen was vrijwel de gehele set slechts één punt. Maar in de slotfase zagen de Nederlandse volleyballers de tegenstander dan toch uitlopen naar 22-25.

Na een uitputtingsslag in de daaropvolgende cruciale set kregen de Nederlandse volleyballers vier setpunten om er een beslissende vijfde uit te slepen. Polen leek zich in het nauw gedreven te voelen, maar benutte uiteindelijk het eerste matchpoint. Met een smash sloeg Maarten van Garderen de bal buiten de lijnen, waardoor Oranje de set met 27-29 verloor.

Nederland treft zondag om 07.00 uur 's ochtends (Nederlandse tijd) topland Argentinië in de laatste groepswedstrijd. Polen heeft na de zege het ticket voor Parijs definitief binnen.