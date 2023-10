Schoten bij ruzie tussen twee groepen in Berlicum, drie minderjarigen aangehouden

Bij een ruzie tussen twee groepen jongeren in het Brabantse Berlicum zijn afgelopen nacht schoten gelost. De politie heeft drie minderjarige verdachten aangehouden. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

Over de leeftijden van de minderjarigen doet de politie geen uitspraken. Met wat voor soort wapen er is geschoten, is niet bekend.

De schietpartij heeft zich in de buurt van een basisschool afgespeeld. Op het fietspad naast de basisschool vond de politie twee scooters. De bestuurders zouden bij het conflict betrokken zijn geweest, meldt Omroep Brabant.

De aanleiding voor de schietpartij is nog niet duidelijk.