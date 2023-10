Hassan hoopt 'lekker te strijden' bij marathon in Chicago: 'Alles anders gedaan'

Tussen die 45.000 lopers ook Sifan Hassan. Vermoedelijk heeft ze het T-shirt dat ze kreeg bij het finishen van haar eerste marathon in Londen nooit gedragen. Het is zelfs te betwijfelen of ze hem ooit heeft gehad.

Hoe lang het precies zal duren zondag is de vraag. Lang werd er gedacht dat het wereldrecord van 2:14.04 uit 2019 wel mogelijk was. Maar twee weken geleden maakte de Ethiopische Tigst Assefa een einde aan die hoop door het fors aan te scherpen tot 2:11.53.

Die angst lijkt overbodig na haar winst in Londen. Zeker nu ze weet dat ze harder en meer heeft getraind dan bij haar debuut. "Alles hebben we anders gedaan. Langer gelopen, meer gelopen en ik heb beter geoefend met drinken." Hassan dronk tot haar eerste marathon nooit tijdens het lopen. Maar wanneer de wedstrijd langer dan twee uur zal duren, is dat noodzakelijk.

Wat ze wel overeenkomt met al die andere lopers is de spanning voor de ruim 42 kilometer lange route door alle wijken van de grootste stad van de staat Illinois. "Ik ben zo bang voor de marathon", zegt Hassan in het hotel van de organisatie vlak aan het park waar de start en finish zondag zullen zijn.

"Ik had wel gedacht dat het ooit zou kunnen dat een vrouw 2:11 of 2:12 zou lopen. Maar nu al had ik echt niet verwacht", reageert de houder van het Nederlands record met 2:18.33. Of het zondag dan ook onmogelijk is? "We gaan het zien. Ik ga mee met de eerste groep en hoop lekker te gaan strijden."

Bij Hassan is altijd de vraag: wat betekent dit voor haar afstanden op de Olympische Spelen van Parijs? Op die vraag volgde het duidelijkste antwoord van de middag. "Niks. Of ik nu goed of slecht loop. Ik bepaal in 2024 op welke afstanden ik het best loop en wat er dit weekend gebeurt maakt niet uit."

Na een uurtje de pers te woord gestaan te hebben sloft Hassan terug naar haar hotelkamer. Het werk zit erop. Zondag gaan we weer zien tot welke bijzondere race ze in staat is. Want eigenlijk is het nooit saai als Hassan loopt.