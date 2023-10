Vanavond op tv: 'Israël in oorlog'

Netanyahu tegen Israëliërs: 'We zijn in oorlog'

Terreurorganisatie Hamas heeft vanochtend vanuit de Gazastrook een spervuur van raketten afgevuurd op doelen in Israël. In het zuiden van Israël zijn Palestijnse militanten de grens overgestoken. Er zijn daar vuurgevechten gemeld. Een leider van de Palestijnse terreurbeweging heeft gezegd dat sprake is van een nieuwe militaire operatie tegen Israël: Operatie al-Aqsa-storm. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu spreekt in een reactie van een "oorlog". Tientallen vliegtuigen van het Israëlische leger voeren aanvallen uit in de Gazastrook. Vanavond het laatste nieuws uit Israël.