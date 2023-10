'Politie gaf arrestatie van 32 minderjarige klimaatactivisten door aan Veilig Thuis'

De politie heeft de aanhouding van 32 kinderen bij de A12-klimaatacties doorgegeven aan het meldpunt voor kindermishandeling Veilig Thuis, blijkt uit een inventarisatie van de Volkskrant.

Vorige maand meldde de politie al dat er ruim dertig meldingen bij Veilig Thuis waren gedaan. Nu blijkt dat de meldingen niet daadwerkelijk waren doorgestuurd, maar de politie eerst nog eens heeft onderzocht of er voldoende reden was om de melding te doen. Volgens de Volkskrant is er een interne kwaliteitscontroleur op gezet. De politie zegt naar eer en geweten te handelen, en wijst erop dat de protesten illegaal zijn en met geweld mogen worden beëindigd.

Een vrouw die vorige maand twee keer met haar 15-jarige dochter werd aangehouden, heeft inmiddels bezoek gehad van een medewerker van Veilig Thuis. Ze vertelt in de krant dat werd gevraagd of ze zeker wist dat haar kind geen gevaar liep. De moeder heeft het over een ongemakkelijke en intimiderende ervaring, maar zegt dat Veilig Thuis zich netjes opstelde en haar dossier inmiddels heeft gesloten.

Inbreuk demonstratierecht

In de Volkskrant noemt actiegroep Extinction Rebellion de meldingen een inbreuk op het demonstratierecht. Een woordvoerder zegt dat ze een afschrikwekkende werking hebben en dat er de afgelopen tijd minder jongeren bij de protesten zijn gezien.

Veilig Thuis zei eerder al dat het meldpunt niet is bedoeld voor het doorgeven van dit soort meldingen, maar wel voor kindermishandeling, huiselijk geweld of vermoedens daarvan. "Er zijn tal van meldingsgronden, maar het meenemen van een minderjarige naar een vreedzame demonstratie is er niet een van", zei een woordvoerder eerder. Wel ziet de organisatie het als een plicht om alle meldingen te onderzoeken.

Extinction Rebellion maakte donderdag voorlopig bekend voorlopig te stoppen met de dagelijkse acties op de A12, in afwachting van overleg in de Tweede Kamer over een motie om fossiele subsidies af te bouwen.