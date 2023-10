Hamilton maakt diepe buiging voor Verstappen: 'Weet hoe hard je ervoor moet werken'

Ze zouden liever over andere dingen praten. Vragen beantwoorden over hun eigen successen, de aanstaande oogst in de Grand Prix van Qatar en hoopvolle prognoses voor de resterende vijf raceweekends. Maar de overige negentien Formule 1-coureurs snappen dat er aan de vooravond van de ontknoping van de WK-strijd maar één coureur echt de schijnwerpers verdient: Max Verstappen. De WK-strijd is dit seizoen immers geen strijd. Verstappen, die vorig seizoen al het recordaantal zeges per seizoen brak, is in 2023 een klasse apart en gaat zeer waarschijnlijk op het Lusail International Circuit zijn wereldtitel prolongeren. Komt dat louter door de excellente RB19 die zijn renstal heeft gefabriceerd? Is winnen een eitje omdat Verstappen in de beste auto zit? Teamgenoot Sergio Pérez bewijst met uitglijders en ondermaatse resultaten aan de lopende band dat het niet zo simpel is. Verstappens concurrenten beseffen dat terdege. Ze strooien in Qatar met complimenten. Genieten van mijlpalen Verstappens aartsrivaal Lewis Hamilton (Mercedes) is als ervaringsdeskundige scheutig met mooie woorden. "Fenomenaal. Heel erg knap. Hij heeft dit dik verdiend en dat geldt voor zijn hele team. Ze hebben het daar geweldig voor elkaar, verdienen alle lof en moeten vooral van deze mijlpalen genieten." "Ik weet hoe hard je ervoor moet werken om dit te bereiken", zegt de zevenvoudig kampioen, die beseft dat zijn gedroomde achtste titel momenteel een utopie is. De klok tikt in het nadeel van Sir Lewis. Hij heeft al bijna twee jaar geen grand prix gewonnen. In datzelfde tijdsbestek heeft Verstappen bijna geen enkele race verloren. Uiteraard steekt dat de 38-jarige Brit.

"Het doet pijn om te zien wat het gat is en ik denk dat we dat ook volgend jaar niet gaan dichten. Red Bull Racing heeft de lat heel hoog gelegd. Ik verwacht dat Max de komende seizoenen nog veel races gaat winnen en meer titels gaat pakken." "Een seconde per ronde is een kloof die je niet in een paar wintermaanden overbrugt. We weten inmiddels waar onze zwakke plekken liggen. Dat biedt hoop, maar het wordt een kluif." Alonso Ook de andere ervaren grootheid in het Formule 1-veld steekt de loftrompet. Fernando Alonso (Alpine) zegt zelfs te genieten van Verstappens talent. "Hij wint bijna overal en dat oogt misschien eenvoudig, maar dat is het echt niet. We hebben de afgelopen maanden bijna geen raceweekend gehad zonder regen. Max won vaak erg moeilijke races. Daarmee dwingt hij veel respect af", spreekt de tweevoudig kampioen zijn bewondering uit.

Toen Verstappen debuteerde in de Formule 1 noemde hij Alonso zijn grote voorbeeld. "Een erg goede coureur, met een aanvallende rijstijl waar ik erg van kan genieten", zei hij in 2015. Inmiddels zijn de rollen omgedraaid. "Je kunt Verstappen bijna niet meer betrappen op een foutje", zegt Alonso. "Het is nu nog niet te zeggen hoe groot hij wordt." "Groter dan Michael Schumacher? Dat moeten we afwachten. Hij kan die zeven titels zeker evenaren. Max breekt record na record en zal de komende jaren een nog betere versie van zichzelf worden." Leclerc Verstappens generatiegenoot Charles Leclerc (Ferrari) moet lijdzaam toezien dat Verstappen qua wereldtitels dit weekend een 3-0 voorsprong neemt. "Max is enorm gegroeid", zegt de Monegask. "Hij is vooral een stuk rustiger geworden en er is op dit moment niemand die in de buurt van zijn niveau komt." Leclerc en Verstappen vochten felle onderlinge duels uit in hun kartjaren. "We gingen er toen allebei voor en hadden het vaak stevig aan de stok. Toen waren we nog kinderen; nu zijn we ervaren en volwassen." "We gaan heel anders met elkaar om en ik heb momenteel helaas nog niet de auto waarmee ik hem kan bestrijden. Max verdient echt alles wat hem nu overkomt. Hij zet een uitzonderlijke succesreeks neer. Het is aan ons om het volgend jaar iets moeilijker te maken voor hem."

Verstappens hegemonie is ronduit pijnlijk voor teamgenoot Sergio Pérez. De Mexicaan rijdt in Qatar zijn 252ste grand prix, maar heeft zeer veel moeite om de RB19 in het gareel te houden. Pérez treedt in Qatar toe tot de toptien meest ervaren Formule 1-coureurs uit de historie, maar hij grossiert in stuurfoutjes en glijpartijen. "Azië is me slecht bevallen", blikt Pérez terug op de recente races in Japan en Singapore. "Ik heb moeite om deze auto perfect af te stellen en moet mijn rijstijl aanpassen. Gelukkig hebben we veel geleerd." Pérez ploetert Pérez geeft toe dat hij al een half jaar ploetert. "In Barcelona ging het al mis. Dat was het keerpunt. Vanaf de Spaanse GP liep ik achter de feiten aan. Het lukte me bijna nergens om alles uit de auto te halen."

