Hamas vuurt vanuit Gaza raketten af op Israël, vuurgevechten in zuiden

Hamas heeft vanochtend vanuit de Gazastrook een spervuur van raketten afgevuurd op doelen in Israël. In verschillende steden in het hele land gingen waarschuwingssirenes af, aldus het leger. Ook in Tel Aviv en Jeruzalem werd het raketalarm gehoord en komen berichten over explosies. In het zuiden van Israël zijn Palestijnse militanten de grens overgestoken. Er zijn daar vuurgevechten gemeld.

Een leider van de Palestijnse terreurbeweging heeft gezegd dat sprake is van een nieuwe militaire operatie tegen Israël.

In het zuiden van Israël is een vrouw om het leven gekomen, een man raakte gewond door granaatscherven. De Israëlische noodhulpdienst zegt dat er vijftien mensen gewond zijn geraakt door de aanvallen, onder wie twee zwaargewond. Israëlische media hebben het over zo'n honderd gewonden.

Vuurgevechten

Volgens de Israëlische krant Haaretz zijn tientallen Palestijnse militanten de grens met Israël overgestoken. Op verschillende plekken zouden vuurgevechten zijn geweest tussen Israëlische veiligheidstroepen en gewapende Palestijnen. Bewoners hebben zichzelf opgesloten in hun huizen.