Hamas vuurt vanuit Gaza raketten af op Israël, luchtalarm in Tel Aviv en Jeruzalem

Hamas heeft vanochtend vanuit de Gazastrook een spervuur van raketten afgevuurd op doelen in Israël. In verschillende steden in het hele land gingen waarschuwingssirenes af, aldus het leger. Ook in Tel Aviv en Jeruzalem werd het raketalarm gehoord en komen berichten over explosies. Een leider van de Palestijnse terreurbeweging heeft gezegd dat sprake is van een nieuwe militaire operatie tegen Israël.

In het zuiden van Israël is een vrouw om het leven gekomen, een man raakte gewond door granaatscherven. Op videobeelden die op internet worden gedeeld is te zien hoe mannen op een pickuptruck al schietend door een straat rijden, volgens Israëlische media in het zuiden van Israël.

Vuurgevechten

Volgens de Israëlische krant Haaretz zijn tientallen Palestijnse militanten de grens met Israël overgestoken. Op verschillende plekken zouden vuurgevechten aan de gang zijn tussen Israëlische veiligheidstroepen en gewapende Palestijnen. Bewoners hebben zichzelf opgesloten in hun huizen.

In de Israëlische stad Sderot zijn militanten een politiebureau binnengedrongen. Daarop volgde een vuurgevecht. Of er sprake is van slachtoffers is niet bekend.

Palestijnse media schrijven dat er Israëliërs gevangen zijn genomen door Hamas, deze berichten zijn niet geverifieerd. Op X gaan beelden rond van deze gevangengenomen Israëliërs, maar ook deze beelden zijn niet geverifieerd.

Het Israëlische leger heeft militaire reservisten opgeroepen. Op X schrijft het Israëlische leger: "We zullen onszelf verdedigen. De Israëlische strijdkrachten zullen Israëlische burgers beschermen en de terreurorganisatie Hamas zal een hoge prijs betalen voor zijn acties." Het leger spreekt van "terroristen die Israëlisch grondgebied zijn binnengedrongen."

Militaire operatie

Hamas heeft de aanvallen opgeëist. De leider van de militaire tak spreekt van een nieuwe militaire operatie met de naam Operatie al-Aqsa storm. Mohammed Deif zegt dat er sinds vanochtend 5000 raketten op Israël zijn afgevuurd.

"We hebben besloten om te zeggen: genoeg is genoeg", zegt Deif in een verklaring. Israël heeft in reactie gezegd klaar te zijn voor een tegenoperatie. Het leger is inmiddels begonnen met een aanval op doelen in de Gazastrook.

Camerateams van persbureaus Reuters en APTN legden vast hoe raketten gelanceerd werden: