Doorverkoop van Van Gogh-Pokémonkaarten levert duizenden euro's op

Wie deze dagen het Van Gogh Museum bezoekt, loopt grote kans bij de uitgang een groepje jongemannen tegen het lijf te lopen. Al dagen vragen zij bezoekers bij buitenkomst naar hun Pokémonkaarten, om deze online voor hoge bedragen door te verkopen. Zogeheten resellers verdienen al dagen bakken met geld aan de Pokémon-presentatie in het museum. Pokémon-fans kunnen sinds vorige week donderdag hun hart ophalen in het Van Gogh Museum. Daar zijn zes Pokémon-kunstwerken te bewonderen, gebaseerd op het werk van Van Gogh. Bezoekers kunnen een speurtocht doen en ontvangen aan het eind een Pokémonkaart met een speciale Van Gogh-Pikachu erop. Ook zijn er andere Pokémon-spullen te kopen. De afgelopen dagen doken al verschillende TikTok-video's op met duwende en trekkende Pokémon-fans in de museumwinkel. Datum vervalsen Jack (33) staat sinds zondag iedere dag voor het museum. Hij gaat zo'n drie keer per dag naar binnen om de speurtocht te doen, ondanks dat de kaarten al weken zijn uitverkocht. "Ik koop gewoon kaarten voor over een paar weken en dan vervals ik de datum naar vandaag. Alleen bij binnenkomst checken ze de datum, niet verderop bij het scannen." Normaal werkt hij als vrachtwagenchauffeur, maar toevallig had hij een weekje vakantie. Op zijn telefoon laat hij een foto van een ingevulde speurtocht zien. "Dit neem ik gewoon over. Eén keer had ik de speurtocht binnen vier minuten gedaan: dat is snel, zeiden ze toen bij de uitgang." Inmiddels heeft Jack zo'n 4000 euro verdiend, vertelt hij. Een andere man, die er ook elke dag staat, zegt al een winst van boven de 10.000 euro te hebben gemaakt.

"De eerste dag was het een lijpe oorlog", vertelt hij. "Dan stapten we allemaal tegelijk af op mensen die naar buiten kwamen. De brutaalsten wonnen." Inmiddels heeft het Van Gogh Museum hekken geplaatst waar de mannen achter moeten blijven. eBay en Marktplaats De mannen bieden vanachter de hekken tussen de 30 en 70 euro voor een Pokémonkaart. "Die verkopen we door via eBay of Marktplaats voor tussen de 120 en 250 euro", vertelt Jack. Hij laat verschillende advertenties op zijn telefoon zien. Vooral jonge mensen en toeristen komen naar buiten. Een groepje Italianen spreekt daar vooral de Italiaanse toeristen aan en de 26-jarige Maarten heeft in het Mandarijn geoefend hoe je om een Pokémonkaart vraagt.

Voor mensen onder de 18 is de handel nog lucratiever: zij mogen gratis het museum in. "Gratis geld", zegt de 15-jarige Hugo die met zijn vrienden zo'n 900 euro verdiende in één dag. Tickets regelen de jongens via via of om 17.00 uur, als de tijdslots voor de volgende dag vrijkomen. Zo kunnen ze per persoon zo'n vier keer per dag naar binnen. En om niet herkend te worden bij de deur, kleden ze zich meerdere keren per dag om, vertellen ze. "Ik verdien hier een stuk meer dan met mijn afwasbaantje", zegt een van Hugo's vrienden. Politie gebeld Toch worden ze er af en toe wel uitgepikt, vertelt Hugo. "Net probeerde een jongen voor de zoveelste keer binnen te komen, maar die werd herkend. Toen begon hij te schreeuwen en werd de politie gebeld." Jacks advies: "Je moet gewoon zeggen dat ze je alsnog binnen moeten laten. Je hebt een kaartje dus ze kunnen je niet weigeren."

Het Van Gogh-museum laat weten dat het de bedoeling was een nieuwe generatie museumbezoekers te trekken. De bijbehorende gekte rond de kaarten en de publiciteit was wel verwacht. "Het is ons bekend dat de kaarten enorm populair zijn en dat er mensen zijn die de kaarten doorverkopen", meldt het museum. "Dit is bij de meer exclusieve Pokémonkaarten vrijwel altijd het geval en dat houd je niet tegen." Het museum vindt het wel jammer dat door een handjevol mannen de sfeer bij de uitgang soms grimmig is: "Het merendeel van de duizenden bezoekers is heel enthousiast." Neefjes en nichtjes Niet iedereen die voor de deur kaarten probeert te bemachtigen doet dat om ze door te verkopen. De 33-jarige Deborah is een echte Pokémon-fan. "Ik heb al heel veel kaarten en deze is heel speciaal, met Pikachu, die moest ik wel hebben." Inmiddels heeft ze tien kaarten op de kop getikt. "Die gaan straks allemaal naar neefjes en nichtjes en misschien verkoop ik er ook wel een paar, maar puur zodat ik van dat geld weer andere Pokémonkaarten kan kopen." De tentoonstelling in het Van Gogh Museum staat gepland tot en met 7 januari. De Pokémonkaarten worden uitgegeven zolang de voorraad strekt. NOS Stories dook eerder in de wereld van de Pokémonkaarten: