Zes verdachten van moord op presidentskandidaat Ecuador vermoord in gevangenis

De zes mannen die werden verdacht van de moord op de Ecuadoraanse presidentskandidaat Fernando Villavicencio zijn vermoord in de gevangenis. Dat meldt de gevangenisautoriteit in Ecuador in een persverklaring.

De Ecuadoraanse president Lasso schrijft op X dat hij vanwege de moorden direct vanuit New York terugkeert naar Ecuador. Ook heeft hij een veiligheidsbijeenkomst belegd met zijn kabinet en beloofde hij dat de "waarheid bekend zal worden".

Media in het Zuid-Amerikaanse land schrijven dat er tal van soldaten en agenten bij de gevangenis arriveerden, nadat eerder in de middag (lokale tijd) ongeregeldheden waren uitgebroken in de Litoral-gevangenis in de stad Guayaquil. Verder is er nog veel onduidelijk, bijvoorbeeld of er nog meer slachtoffers zijn gevallen.

Drugsgeweld

Villavicencio werd in augustus doodgeschoten in hoofdstad Quito na een toespraak op een campagnebijeenkomst, twee weken voor de verkiezingen. De schutter werd na de aanslag gedood bij een vuurgevecht.

Kort na de moord op Villavicencio werden zes Colombianen opgepakt. Zij waren gelinkt aan de Los Lobos-drugsbende. Villavicencio stond bekend om zijn kritiek op de relatie tussen de drugskartels en de overheid.

De dood van Villavicencio choqueerde het land, dat de afgelopen jaren uitgroeide tot een knooppunt van cocaïnehandel en worstelt met drugsgeweld. Bij de verkiezingen waren politici en ook de stembureaus zwaarbeveiligd; op tal van plekken stonden zwaarbewapende agenten en militairen.