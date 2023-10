Rotgevoel bij hekkensluiter Utrecht, maar: 'We zijn niet zo slecht als waar we nu staan'

Voor het eerst sinds 2001 is FC Utrecht hekkensluiter in de eredivisie. De 1-0 nederlaag tegen FC Volendam was om moedeloos van te worden, maar toch houden trainer Ron Jans en spits Mats Seuntjens hoop op een snelle ommekeer. "We krijgen teleurstelling op teleurstelling. Het is wachten op het moment dat het keerpunt komt", schetste Jans de situatie van het ambitieuze Utrecht, dat dankzij de tientallen miljoenen van clubeigenaar Frans van Seumeren al jarenlang tevergeefs hoopt de topclubs aan te vallen. Dit seizoen werd na vier nederlagen trainer Michael Silberbauer ontslagen. Onder opvolger Jans werd gewonnen van Heracles Almelo, maar die opleving bleek eenmalig. Er volgden nederlagen tegen NEC, Almere City en Volendam.

FC Utrecht verliest voor de derde keer op rij in de eredivisie. In Volendam verliest de ploeg van Ron Jans met 1-0. - NOS

"De doelstelling is om snel uit het moeras te komen en omhoog te gaan", zei Jans. "Dat is nu alleen maar lastiger geworden, want we staan onderaan..." Snel rood In Volendam kreeg Utrecht al snel een rode kaart. Nick Viergever moest na vijf minuten vertrekken na een lompe overtreding op Lequincio Zeefuik. "Het was ongelukkig, maar ik begrijp wel dat er rood voor gegeven wordt", zei Jans. De trainer van Utrecht maakte zich wel kwaad om een overtreding van Zeefuik in de eerste vijf seconden van de wedstrijd. De Volendamse aanvaller kleunde er bij een luchtduel vol in tegen Ryan Flamingo. "Daar werd niet eens voor gefloten", mopperde Jans, "De schouder van Ryan is helemaal ontwricht. We moeten nog maar zien of hij wel naar Jong Oranje kan." Met een man minder had Utrecht het moeilijk. Al kreeg het in de slotfase via invaller Seuntjens twee grote kansen op de gelijkmaker.

Mats Seuntjens krijgt twee grote kansen om een nederlaag van FC Utrecht te voorkomen, maar verzuimt om de bal in het net te leggen. - NOS