Dieven in Zuid-Europa hebben het gemunt op olijven: 'Alsof je juwelen steelt'

Zuid-Europese landen hebben te kampen met olijvendieven die er met hun oogst vandoor gaan. Door de periodes van aanhoudende hitte en droogte in de regio worden er fors minder olijven geplukt, waardoor de waarde van de vrucht door het dak gaat. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met 112 procent. In Zuid-Europese landen worden olijven vergeleken met juwelen en olijfolie met vloeibaar goud.

De meest recente olijvendiefstal die opzien baart was in Spanje. In de provincie Sevilla nam de politie vandaag bijna 74 ton aan gestolen olijven in beslag. De enorme lading gestolen waar heeft een marktwaarde van ongeveer een half miljoen euro.

In Pilas, ten westen van de stad Sevilla, zijn twaalf mensen opgepakt die bij de diefstal betrokken zouden zijn geweest. Agenten ontdekten tijdens het onderzoek naar de dieven dat de leider van de groep 's nachts de olijven afleverde bij een inkoper in Pilas. Die zette ze in zijn pakhuis direct in de pekel, om ze zo onopvallend mogelijk weer door te kunnen verkopen.

Juwelendiefstal

Spanje is als grootste olijfolieproducent ter wereld goed voor ongeveer de helft van de olijfolieproductie. Juist hier worden de gevolgen van opwarming door klimaatverandering de laatste jaren hard gevoeld. Afgelopen mei luidde analisten al de noodklok: door de langdurige droogte in Spanje was de olijfolieproductie bijna gehalveerd ten opzichte van vorig jaar.

De Spaanse politie merkt in de verklaring over de ontdekking bij Sevilla op dat er de laatste tijd vaker dit soort diefstallen worden gemeld. Eerder deze week nog werden er drie mensen op heterdaad betrapt toen ze probeerden een lading olijven te ontvreemden. "Met de huidige olijfolieprijzen is het stelen van olijfolie alsof je juwelen steelt", zegt een woordvoerder van een olijfolieproducent tegen persbureau Reuters.

Tienduizenden liters gestolen

Ook in Griekenland slaan olijvendieven hun slag, bleek gisteren nog. In Polygyros, in het noordoosten van het land, gingen dieven aan de haal met tienduizenden liters olijfolie. Vermoedelijk hebben ze verspreid over meerdere dagen de vaten in het warenhuis van de olijfoliecoöperatie afgetapt. De totale schade wordt geschat op zo'n 370.000 euro.

Net als in Spanje heeft de Griekse olijvenoogst zwaar te lijden onder de weersextremen van de afgelopen zomers. Op steeds meer plekken raakt de olie uitverkocht en naar verwachting kost de extreme hitte en een fruitvliegjesplaag de Grieken dit jaar ongeveer een derde van hun totale olijfolieproductie.