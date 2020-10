Federer feliciteert Nadal: 'Een van de grootste prestaties in sport ooit'

Roger Federer heeft zijn grote rivaal Rafael Nadal gefeliciteerd met het evenaren van zijn record van twintig grandslamtitels. "Goed gedaan Rafa, je verdient het", schrijft de Zwitser op Twitter.

Nadal schreef zondag in Parijs voor de dertiende keer Roland Garros op zijn naam en bracht zijn totaal aantal grandslamtitels daarmee op twintig. Federer was op dat gebied jarenlang alleen lijstaanvoerder.

"Ik heb altijd veel respect voor mijn vriend Rafael gehad, als persoon en als kampioen. Het is een eer dat ik hem kan feliciteren met zijn twintigste grandslamtitel", meldt Federer. "Dertien keer Roland Garros winnen is een van de grootste prestaties in de sport ooit."