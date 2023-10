Team Amsterdam door naar knock-outfase van World Tour in eigen stad

Amsterdam was al eerder al decor voor het EK in 2017 en WK 2019, beide keren op het Museumplein.

Het is voor het eerst dat er een toernooi van de World Tour het hoogste niveau in het professionele 3x3 basketbal in Nederland wordt gehouden. De locatie is een bijzondere: in de Amsterdamse Gashouder, een voormalige opslagtank voor huishoudgas wordt nu twee dagen gebasketbald.

De basketballers van Team Amsterdam zijn er in geslaagd bij de 3x3 World Tour in Amsterdam de knockout-fase te bereiken. De Nederlandse ploeg verloor de eerste groepswedstrijd met 17-16 van het Litouwse Marijampole, maar een 22-12 overwinning op het Servische Liman leverde alsnog een plek in de kwarfinales op.

De Nederlandse ogen waren vooral gericht op Team Amsterdam met Worthy de Jong, de 118-voudig international in het traditionele basketbal. De Jong heeft zich in rap tempo ontwikkeld tot een topspeler in 3x3, maar maakte samen met Julian Jaring, Jan Driessen en Norbert Thelissen wel een valse start in groep C.

De vier Nederlanders herstelden zich op knappe wijze en mogen nu zaterdag om 19.20 uur tegen het Servische Ub spelen voor een plek in de halve finales.

Twee nederlagen Utrecht

Team Utrecht had zich met twee zeges in de kwalificatieronde voor het hoofdtoernooi geplaatst, maar kwam er in groep D niet aan te pas.

Sheyi Adetunji, Lenno Witteveen, Nesta Agasi en nieuwkomer Olaf Schaftenaar verloren eerst met 22-13 van Wenen en daarna met 22-11 van Miami.

Het was pas de tweede World Tour-deelname voor Team Utrecht dit seizoen. Ze doen later deze maand nog mee in Shanghai en Chengdu.