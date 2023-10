Amazon lanceert eerste twee testsatellieten voor aanbieden van internetdiensten

Amazon heeft in Florida de eerste twee testsatellieten gelanceerd, meldt persbureau AP. Het techbedrijf wil met Project Kuiper de concurrentie aangaan met Starlink van Elon Musks ruimtevaartbedrijf SpaceX.

Met Project Kuiper wil Amazon consumenten overal ter wereld breedbandinternet aanbieden, met name in gebieden waar maar beperkte toegang tot internet is. Amazon is van plan eind volgend jaar te beginnen met het aanbieden van internetdiensten.

Uiteindelijk heeft Amazon als doel om 3236 satellieten de ruimte in te sturen. Bij de licentieverlening voor het project is bepaald dat alle satellieten in 2029 werkzaam moeten zijn.

Gerard Kuiper

SpaceX stuurde de eerste testsatellieten in 2018 de ruimte in. Sinds 2019 heeft het bedrijf meer dan 5000 Starlink-satellieten gelanceerd vanuit Florida en Californië.

Project Kuiper is genoemd naar de Nederlandse astronoom Gerard Kuiper (1905-1973), die in de vorige eeuw belangrijke ontdekkingen deed in de ruimte, zoals de eveneens naar hem genoemde Kuipergordel.