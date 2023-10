Koploper Roda wint van Jong AZ, Groningen lijdt in Breda vierde nederlaag

Koploper Roda JC is weer op het juiste spoor in de eerste divisie. De Limburgers wonnen met 3-1 van Jong AZ.

Roda sleepte vorig weekend, ondanks een gelijkspel tegen De Graafschap (1-1), de eerste periodetitel binnen. Die werd vrijdagavond na de zege op Jong AZ gevierd in het Parkstad Limburg Stadion.

De ploeg van trainer Bas Sibum stond bij rust met 2-0 voor tegen de beloftenploeg. Sami Ouaissa maakte beide treffers. In de slotfase maakte Lewis Schouten het nog even spannend. De 19-jarige Alkmaarder scoorde uit een vrije trap met een bekeken schuiver in de verre hoek.

Walid Ould-Chikh herstelde enkele minuten later de marge voor Roda JC.

Hoofdrol Van Veen

Kevin van Veen speelde lange tijd de hoofdrol in de wedstrijd tussen zijn FC Groningen en NAC in Breda (3-2). De 32-jarige spits beantwoorde spreekkoren van het Brabantse publiek met twee doelpunten namens de bezoekers. Na zijn eerste treffer werd de wedstrijd tijdelijk stilgelegd.

Van Veen scoorde met een wonderschone vrije trap, maar daagde bij het juichen het publiek uit met handgebaren en schopte tegen de reclameborden. Na een bierdouche ontving hij geel van de arbiter, die beide ploegen naar binnen stuurde.