Zesde wereldtitel Biles op de meerkamp, Thorsdottir zesde

Simone Biles heeft in Antwerpen voor de zesde keer, en voor het eerst sinds 2019, de wereldtitel op de meerkamp in de wacht gesleept. De 26-jarige Amerikaanse turnster, die deze zomer na enkele jaren afwezigheid haar rentree maakte, bleek een klasse apart.

Waar de finale af en toe meer weg had van een foutenfestival, turnde Biles drie vrijwel perfecte oefeningen. Ook op vloer leek ze goed op weg, maar halverwege struikelde ze ineens knullig over haar eigen benen. De Amerikaanse was even perplex en schoot in de lach, maar vervolgde haar oefening met verve. Ondanks het missertje haalde ze alsnog de hoogste score.

Biles heeft nu 21 wereldtitels en kan haar erelijst nog uitbreiden bij de toestelfinales in Antwerpen.