Ambitieus FC Utrecht staat na nederlaag in Volendam op laatste plaats

Voor Volendam is het pas de eerste overwinning van het seizoen. Daardoor hebben alle achttien clubs in de eredivisie dit seizoen minimaal één zege geboekt.

Utrecht was vrijdagavond na een vroege rode kaart voor Nick Viergever direct nagenoeg kansloos aan De Dijk. Robert Mühren maakte vroeg in de tweede helft het enige doelpunt.

De wedstrijd tussen Volendam en Utrecht was een echt kelderduel: een rechtstreekse confrontatie tussen de nummers zeventien en achttien van de ranglijst.

Zevende rood Viergever

Al na vijf minuten moest Utrecht met een man minder verder. Viergever kreeg aanvankelijk geel van scheidsrechter Serdar Gözübüyük na een stevige overtreding op Lequincio Zeefuik. Maar na tussenkomst van de VAR werd het rood voor de Utrechtse aanvoerder.

Het was al de zevende rode kaart in de carrière van de 34-jarige Viergever, die daarmee gedeeld recordhouder is in de eredivisie. Hij deelt de twijfelachtige eer met Joey van den Berg, Chris Kum en Gregoor van Dijk, die ook zeven keer uit het veld werden gestuurd.

Trucje Jans

Met een man minder stond FC Utrecht aanvankelijk met de rug tegen de muur. Mühren en Zeefuik kregen grote kansen er niet in. Jans, die al vroeg Zakaria Labyad had gewisseld voor een extra verdediger, haalde vervolgens een truc uit om de organisatie te herstellen.

Wisselspeler Jens Toornstra liep naar Vasilios Barkas toe en gaf de doelman opdracht om een blessure te simuleren. Terwijl Barkas werd behandeld aan zijn denkbeeldige kwetsuur, riep Jans de veldspelers bij zich voor tactische instructies.