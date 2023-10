FC Twente wint bij Excelsior, Van Egmond (16) scoort opnieuw voor PEC

Excelsior kreeg kansen op de gelijkmaker, maar keeper Daniëlle de Jong hield haar doel schoon. Een eigen doelpunt van Lynn Groenewegen in het laatste kwartier gooide de wedstrijd in het slot.

Kalma schiet Wolfsburg naar zege

Fenna Kalma heeft vrijdagavond met haar eerste doelpunt in de Bundesliga VfL Wolfsburg aan drie punten geholpen. Kalma maakte haar basisdebuut en scoorde de enige treffer in de thuiswedstrijd tegen Nürnberg (1-0).

Kalma maakte deze zomer de overstap van FC Twente naar Wolfsburg, dat na drie duels nog foutloos is in de competitie. Naast de spits stond ook Oranje-international Dominique Janssen in de basis bij Wolfsburg, Lynn Wilms was invaller.