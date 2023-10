Politie ontdekt 115 verkeerd bewaarde lijken in ecologisch uitvaartcentrum VS

In een ecologisch uitvaartcentrum in de Verenigde Staten heeft de politie 115 lijken gevonden in die daar verkeerd lagen opgeslagen. Buurtbewoners in het dorpje Penrose in de staat Colorado vertrouwden het niet toen ze een sterke geur roken in de omgeving van het gebouw.

"We gingen ervanuit dat het een dood dier was", vertelt een bewoner van het dorp in Colorado tegen persbureau AP. Na een huiszoekingsbevel kwam de politie er deze week achter wat er daadwerkelijk aan de hand was.

De lokale sheriff beschrijft wat hij aantrof als 'gruwelijk', maar wilde niet zeggen in welke staat de lichamen verkeerden. De lokale politie en de FBI gaan de lichamen identificeren en onderzoeken of er misdaden zijn gepleegd.

Groene uitvaarten

Het uitvaartcentrum biedt 'groene' uitvaarten aan. Dat betekent dat lichamen niet worden gebalsemd met chemicaliën en er biologisch afbreekbare kisten worden gebruikt.

Deze zogenoemde groene begrafenissen zijn legaal volgens de wet van Colorado. Stoffelijke overschotten die niet binnen een dag worden begraven, moeten wel op een juiste manier worden gekoeld.