Verstappen pakt zijn tiende pole in 2023: 'We zullen zondag naar hem zwaaien'

"Het was moeilijk, er was weinig grip door het nieuwe asfalt. Het was lastig om de grens te vinden op een baan die steeds sneller werd. De auto wilde steeds uitbreken", vertelt Verstappen over de listige omstandigheden.

De nieuwe asfaltlaag was nog spekglad en het vele woestijnzand, in combinatie met de wind, zorgde voor lastige omstandigheden tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Qatar. Ondanks de uitzonderlijke situatie pakte Max Verstappen 'gewoon' de poleposition voor de race van zondag.

De GP van Qatar heeft een sprintweekend. Daarom is de kwalificatie voor de race op vrijdag na slechts één vrije training. Op zaterdag worden alleen de sprintkwalificatie en de sprintrace zelf verreden. Een uitdaging, volgens Verstappen. "Zo'n sprintweekend is lastig en hectisch omdat je heel weinig tijd hebt om de auto perfect af te stellen. Daarom denk ik dat we het behoorlijk goed hebben gedaan vandaag. We hebben wel eens de plank misgeslagen in een sprintweekend."

"Het was een goede en hectische dag. Het resultaat was uiteindelijk beter dan ik had verwacht. We moeten hier een beetje om de problemen heenrijden", zegt Verstappen, die tijdens de sprintrace op zaterdag zijn derde wereldtitel in de Formule 1 kan pakken. "Ik weet dat er een titel aankomt, maar ik beschouw dit zoveel mogelijk als een normaal weekend."

De sprintrace in Qatar

De sprintrace van de Grand Prix van Qatar wordt morgen om 19.30 uur Nederlandse tijd verreden en is te volgen in een liveblog op NOS.nl en de app en via flitsen in NOS Langs de Lijn op NPO Radio 1. Een samenvatting is om 23.20 uur te zien in Studio Sport op NPO1. De kwalificatie voor de sprintrace staat om 15.00 uur op het programma.

De hoofdrace op zondag begint om 19.00 uur Nederlandse tijd en is te volgen in een liveblog op NOS.nl en de app en via flitsen op NPO Radio 1. Een samenvatting is om 22.15 uur te zien op NPO1.