Celstraf, taakstraf en gebiedsverbod voor relschoppers bij Ajax-Feyenoord

De politierechter in Amsterdam heeft vijf verdachten veroordeeld tot celstraffen tussen de dertien en zestien dagen voor openlijke geweldpleging bij de gestaakte wedstrijd Ajax-Feyenoord vorige maand in de Johan Cruijff Arena. Ook kregen de betrokkenen taakstraffen van 60 tot 100 uur opgelegd. Daarnaast mogen de Ajax-fans een jaar niet in het gebied van het stadion komen.

De verdachten werden na de wedstrijd aangehouden en gaven toe met stenen en blikjes naar de politie te hebben gegooid. Ze waren onder invloed van alcohol en betuigden tijdens de snelrechtprocedure spijt. Een deel van de verdachten moeten cursussen volgen om hun agressie in toom te houden bij het drinken van alcohol, melden NH Nieuws en AT5.

Ontremming en geweld

De straffen vielen fors lager uit dan dat de officier van justitie had geëist in de rechtbank van Amsterdam. Zij pleitte voor celstraffen van zes tot zeven maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk. "Het is volledig uit de hand gelopen. Er ontstond een klimaat van ontremming en geweld. Het geweld richtte zich met name tegen de politie", aldus de officier.

De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord, waar geen Feyenoord-fans bij aanwezig waren, werd in de 55ste minuut gestaakt vanwege vuurwerk op het veld. Bij een stand van 3-0 in het voordeel van Feyenoord gooiden Ajax-supporters fakkels op het veld van de Johan Cruijff Arena. Honderden supporters bestormden met geweld de hoofdingang. Twee politieagenten raakten gewond.

De Ajax-top reageerde met afschuw op de gebeurtenissen binnen en buiten de Arena. Trainer Maurice Steijn sprak van een gitzwarte middag. Directeur Jan van Halst deed de gang van zaken "verschrikkelijk veel pijn".

Een zesde verdachte werd wegens een gebrek aan overtuigend bewijs vrijgesproken.