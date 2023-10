Duitsland digitaal? Welnee, de bureaucratie blijft printen, printen, printen

De ambities waren torenhoog toen in 2021 een nieuwe Duitse regering aantrad. Het verouderde en trage overheidsapparaat zou omvangrijk worden gedigitaliseerd om van Duitsland weer een moderne, concurrerende grootmacht te maken. Maar twee jaar later overheerst vooral teleurstelling: slechts een fractie van de beloofde verbeteringen is uitgevoerd.

Op het regiokantoor van de Duitse onderwijsdienst in Halle draaide de printer de afgelopen tijd overuren. Voor het nieuwe studiejaar (net begonnen) hebben zo'n 8500 studenten in de regio studiefinanciering aangevraagd. Dat kan sinds kort online via een landelijke website.

Maar zodra de student op de verzendknop heeft gedrukt, blijft van die digitale vooruitgang weinig over. Elke online ingevulde pagina wordt op het kantoor uitgeprint en ouderwets in een papieren dossier opgeborgen.

Duizenden bladzijden

"Op drukke dagen zijn dat vele duizenden pagina's," verzucht afdelingshoofd Matthias Müller tussen rijen archiefkasten. "Weliswaar kunnen studenten hun documenten online aanleveren, maar wij moeten voorlopig alles nog omzetten in papier."

De digitalisering van de Duitse studiefinanciering (Bafög) had al lang klaar moeten zijn. Oorzaak van de vertraging is volgens Müller onder meer de manier waarop Duitsland is opgebouwd: "We zijn een federatie van verschillende deelstaten".

De landelijke overheid neemt het initiatief met de bouw van een digitaal portaal, maar vervolgens zijn de deelstaten verantwoordelijk voor de verwerking van de digitale aanvragen.

En daar schuurt het. "Want de ene deelstaat maakt veel meer haast met investeringen in de nieuwe systemen dan de andere. Bovendien willen de deelstaten niet allemaal hetzelfde verwerkingssysteem. Met als gevolg dat het nog wel een jaar kan duren voordat de boel op elkaar is aangesloten en Bafög-Digital overal in Duitsland functioneert."