Britse man opgepakt voor plan om tv-presentatrice te ontvoeren en te vermoorden

In Groot-Brittannië is een man opgepakt die in verband wordt gebracht met een complot om een tv-presentatrice te ontvoeren. Dat melden Britse media. Het doelwit zou Holly Willoughby zijn geweest, zij presenteert het ITV-programma This Morning. Over een mogelijk motief is niets gezegd.

Volgens de BBC wordt de man ook beschuldigd van het aanzetten tot moord. Hij zou iemand hebben gevraagd om Willoughby uit de weg te ruimen en daarvoor van de VS naar het VK te reizen.

De politie zegt dat de arrestatie het gevolg is van een snel, grootschalig onderzoek.

This Morning

Holly Willoughby is een bekende tv-persoonlijkheid in Engeland. Gisterochtend werden haar bazen door de politie op de hoogte gesteld, vlak voordat ze een nieuwe aflevering van het programma This Morning zou presenteren. Daarop besloot ze voorlopig niet op zender te gaan. Het huis van de presentatrice wordt dag en nacht beveiligd door de politie, meldt Sky News. Premier Sunak, die vanochtend te gast was in This Morning, heeft haar sterkte gewenst.