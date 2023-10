Geen fusie tussen wielerploegen Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step: 'Niet beste optie'

Jumbo-Visma is op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor, sinds supermarktketen Jumbo heeft aangegeven dat het contract met de wieler- en schaatsploeg aan het einde van 2024 niet zal worden verlengd. De laatste dagen werd er veel gespeculeerd over een mogelijke fusie met Soudal Quick-Step.

"Vanmiddag is het team ingelicht dat van een fusie geen sprake zal zijn", aldus een woordvoerder van de Nederlandse ploeg. "Het was één van onze opties die we onderzochten."

De woordvoerder van Jumbo-Visma noemt de eventuele fusie met Soudal Quick-Step "niet de beste optie". "We willen ook na het tijdperk van Jumbo als naamgevende hoofdsponsor zowel organisatorisch, financieel als sportief toekomstbestendig zijn. Wat wel de beste optie is, zal later blijken."

Volgens het AD wordt het Nederlandse bedrijf Pon de nieuwe hoofdsponsor van de ploeg. De fietsfabrikant en importeur van automerken is eigenaar van Cervélo, dat fietsen aan Jumbo-Visma levert. Ook de auto's van Jumbo-Visma komen al van Pon.

Opluchting

Bij Soudal Quick-Step wordt met opluchting gereageerd op het schrappen van de fusieplannen. "Dit is goed nieuws voor iedereen", zegt ploegleider Davide Bramati tegen Sporza. "Niet enkel voor ons, maar ook voor het wielrennen zelf. Dat zullen veel mensen in de wielerwereld wel beamen."

Volgens de reglementen van de internationale wielerbond UCI had de fusie uiterlijk 18 oktober afgerond moeten zijn. De Tsjechische geldschieter Zdenek Bakala heeft besloten om in elk geval de komende twee jaar nog Soudal Quick-Step te blijven ondersteunen. De toekomst van de Belgische ploeg is daardoor zeker.

Voor renners en overige werknemers van Jumbo-Visma is de toekomst nog onzeker na het mislukken van de fusie. Kopman Primoz Roglic besloot de onzekerheid niet langer af te wachten. De 33-jarige Sloveen vertrekt komende winter naar de Duitse ploeg Bora-hansgrohe.