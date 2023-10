Zeker 965 locaties besmet met blauwtong, vaccin nog niet binnen bereik

Het blauwtongvirus is op 965 locaties in Nederland vastgesteld. Het virus werd hier een maand geleden ontdekt en wordt door knutten (kleine muggen) overgedragen. Het kan herkauwers zoals koeien, schapen en geiten ziek maken en vooral schapen worden hard getroffen. Een deel van de besmette dieren sterft. De enige uitweg is een vaccin, zeggen deskundigen. Maar dat is nog niet binnen bereik.

"Het is één bak ellende", zegt hobbyboer Co de Wildt uit Zuidoostbeemster. Hij had 40 fokschapen en een aantal jonge dieren. "De schapen die niet meer kunnen eten proberen we op allerlei manieren te helpen. Ik maak zelfs een mengsel met geklutst ei, suiker en koffie om maar te zorgen dat ze iets binnen krijgen. En ik heb van dat 'astronautenvoer' gekocht dat eigenlijk voor mensen is die lastig kunnen eten. Maar veel dieren redden het helaas niet. Je staat zo machteloos in deze situatie."

Vooruitzicht somber

Het vooruitzicht voor de komende maanden is somber. De eerste meldingen van het virus kwamen uit Midden-Nederland, maar "de kans is reëel dat heel Nederland al voor de winter besmet is en anders zal na de winter opnieuw verspreiding plaatsvinden", schreef minister Adema voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan de Tweede Kamer, op basis van expertadvies. De komende tijd zullen er dus nog veel meer dieren ziek worden en sterven.