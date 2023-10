Verstappen op spekgladde baan snelste in vrije training Qatar

De vrije training was de enige kans voor de teams om een goede balans te vinden in de auto. Waar er normaal gesproken drie vrije trainingen zijn voordat er op zaterdag wordt gekwalificeerd, wordt de kwalificatie nu al op vrijdagavond verreden. Zaterdag staat in het teken van de sprintrace.

Max Verstappen heeft de snelste tijd neergezet in de enige vrije training voor de Grand Prix van Qatar. In de sessie hadden de coureurs veel moeite om hun auto op de weg te houden.

De sprintrace in Qatar

