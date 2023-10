Groningse buurtverenigingen krijgen compensatie voor Rammstein-concert

Acht Groningse buurtverenigingen krijgen elk 2000 euro van de gemeente als compensatie voor de gebrekkige communicatie rond de concerten van Rammstein afgelopen juli.

De gemeente geeft toe dat er te laat is gecommuniceerd over mogelijke extra geluidoverlast. De maximale geluidsnorm in het Groningse stadspark is 100 decibel. Het toegestane aantal decibels werd voor het concert van de metalband verhoogd naar 103 decibel. Een toename van 3 decibel leidt tot een verdubbeling van de geluidsdruk op het trommelvlies.

Het ging om een eenmalige uitzondering waarvoor de gemeente een ontheffing verleende. De band zou anders mogelijk uitwijken naar een andere locatie.

Vergoeding per huishouden

Er is ook gekeken naar een vergoeding voor omwonenden die per huishouden zou worden uitgekeerd, maar dat was volgens de gemeente niet haalbaar. "We doen het daarom per buurtvereniging, zodat iedereen er iets aan heeft", zegt een woordvoerder tegen RTV Noord. Het bedrag mogen de buurtverenigingen vrij besteden in hun buurt.

De gemeente Groningen benadrukt dat de compensatie niet wordt gegeven voor de geluidsoverlast zelf.

"We hebben niets gedaan wat niet mocht, maar we hebben wel vrij laat gecommuniceerd dat we van het bestemmingsplan zijn afgeweken, waardoor mensen geen maatregelen meer konden nemen. Daar is deze compensatie voor."