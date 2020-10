D'Hoore schrijft als eerste Belgische Gent-Wevelgem op haar naam

Jolien D'Hoore is winnares geworden van de negende vrouweneditie van Gent-Wevelgem. Niet eerder wist een Belgische renster de eendaagse wedstrijd te winnen.

D'Hoore versloeg na 141 kilometer haar landgenote Lotte Kopecki in de sprint van een kopgroep van elf, waartoe ook onder anderen Ellen van Dijk, Demi Vollering en Amy Pieters behoorden. Vollering was de beste Nederlandse op de zevende plaats.

De kopgroep kwam tot stand op 34 kilometer van de finish, net nadat de Kemmelberg was bedwongen. In de slotkilometers vielen achtereenvolgens Vollering, Van Dijk en Pieters aan, maar niemand bleef weg. In de sprint was D'Hoore vervolgens ongenaakbaar.

De winnares van de vorige editie, Kirsten Wild, kon haar titel niet verdedigen. De 37-jarige Zwolse werd afgelopen vrijdag positief getest op het coronavirus. Wereldkampioene Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten gingen eveneens niet van start.