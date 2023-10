Sparta-keeper Olij geselecteerd voor Oranje: 'Superblij mee, mooie beloning'

Het is heel hard gegaan met de 28-jarige Haarlemmer. Tot vorig jaar zomer speelde zijn carrière zich af in de eerste divisie, bij Jong AZ, TOP Oss en NAC Breda. Maar na de overstap naar Sparta raakte zijn ontwikkeling in een stroomversnelling, met de selectie voor de EK-kwalificatieduels met Frankrijk en Griekenland als voorlopig hoogtepunt.

De nuchtere Olij ziet het als "een mooie beloning" voor zijn prestaties. "Je weet dat het afgelopen anderhalf jaar in een stijgende lijn is gegaan. Ik ben goed gaan presteren, net als het hele elftal van Sparta. Ik heb kunnen meeliften met die prestaties."

En zo werd de naam van Olij al een tijdje in verband gebracht met Oranje. "Aan begin van het seizoen ga je er totaal niet vanuit dat je ooit in het vizier van Oranje gaat komen", aldus Olij. "Uiteindelijk bleek het wel zo te zijn. Al met al gewoon prachtig."

Eerste Spartaan in 27 jaar

Olij is de eerste Spartaan sinds 1996 die een uitnodiging ontvangt voor Oranje. John Veldman was 27 jaar geleden zijn voorganger. Drie Sparta-keepers hebben het ooit tot het Nederlands elftal geschopt. Weet Olij toevallig wie dat zijn?

"Pim Doesburg, maar dat heb ik net gehoord", antwoordt Olij over de laatste Sparta-doelman in Oranje in 1980. De andere namen zijn de legendarische Jan van Beveren ("dat zegt me wel wat, ik heb zijn boek gelezen") en Wim Landman ("1952? Dat is iets te lang geleden").