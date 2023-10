Flits-faillissement van garnalenpeller niet volgens regels, FNV wil geld

Vakbond FNV wil met garnalenpeller Heiploeg een compensatie afspreken voor de medewerkers die bij het faillissement van het bedrijf in 2014 hun baan verloren.

Eerder vandaag vernietigde de Hoge Raad een uitspraak van het Hof waarin werd geoordeeld dat het razendsnelle faillissement van het bedrijf in 2014 volgens de regels was. Het bedrijf ging failliet en nog dezelfde dag werd een doorstart aangekondigd. 90 medewerkers van het concern verloren door het faillissement hun baan.

De Hoge Raad volgt met de uitspraak het advies dat eerder werd gedaan aan het Europees Hof van Justitie. Het Gerechtshof moet nu met een nieuw oordeel komen.

'Niet langer rekken'

"Nu de uitspraak er is willen we in gesprek met Heiploeg om te kijken hoe we tot een oplossing kunnen komen", zegt Eric Brouwer, bestuurder FNV Voedingsindustrie. Volgens hem hebben juridische procedures voor Heiploeg weinig zin meer. "Deze zaak speelt al heel lang. Het heeft geen zin om het nog langer te rekken."

Hij zegt nog niet een bedrag in gedachte te hebben dat Heiploeg moet gaan betalen. "We wilden niet op voorhand allerlei berekeningen maken. We willen in alle billijkheid en redelijkheid eruit komen."

Heiploeg heeft nog niet gereageerd op de uitspraak. In een soortgelijk faillissement van kinderopvangketen Smallsteps moest dat bedrijf later 11 miljoen euro betalen aan 700 ontslagen medewerkers.