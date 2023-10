OM: opgepakte spelers Legia Warschau die AZ-personeel aanvielen weer vrij

Gemeente, politiek, politie en OM nemen de kwestie hoog op, ook omdat in Poolse media het beeld wordt geschetst dat de spelers slachtoffer zijn van het optreden van de ME, staat in de verklaring.

"Dit zijn ernstige strafbare feiten, die het OM zoals in elke zaak zorgvuldig zal beoordelen", staat in de verklaring. Personeel van AZ zou zo gewond zijn geraakt dat medische zorg nodig was.

De Nederlandse autoriteiten schrijven dat de spelersbus van Legia na afloop van de wedstrijd het parkeerterrein niet kon verlaten, omdat de Legia-aanhangers eerst moesten vertrekken. Daarom moesten de Legia-spelers dit vertrek in het stadion afwachten, "ook voor hun eigen veiligheid".

"Een aantal spelers en officials was het hier kennelijk niet mee eens en hebben geweld gebruikt", gaat de verklaring verder. Het is onduidelijk waar dat is gebeurd, in of buiten het stadion. Er circuleren beelden op sociale media dat de ME om de spelersbus heen staat. "Zij stonden daar ter bescherming en om de twee verdachte spelers uit de bus te krijgen. Inmiddels waren zij namelijk al in de bus gestapt", aldus de verklaring.

Legia-coach Mioduski noemt de gang van zaken een "absoluut schandaal". Hij zei vanmiddag op een persconferentie in Warschau dat de ME de bus "met stokken en schilden" wilde bestormen om de spelers eruit te halen. "We gingen akkoord om verdere escalatie te voorkomen."

AZ-coach Pascal Jansen kijkt terug op de gebeurtenissen van gisteravond: