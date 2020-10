Tweet Wilders over coronapatiënten met niet-westerse achtergrond wekt woede

Behandeling van een coronapatiënt op een Intensive Care-afdeling - ANP

PVV-leider Wilders heeft woede gewekt met een tweet over coronapatiënten met een niet-westerse achtergrond. Politici van regeringspartijen D66 en CDA en oppositiepartijen SP, PvdA, GroenLinks en Denk reageren boos op de tweet. De politici uiten op Twitter hun ongenoegen over Wilders' opmerking dat de behandelingen en operaties van "Henk en Ingrid" worden uitgesteld, omdat de IC-bedden worden bezet door "Mohammed en Fatima", "die onze taal niet spreken en lak hebben aan de regels".

Wilders reageerde met zijn tweet op uitspraken van het hoofd van de IC-afdeling het Amsterdamse VUmc, Armand Girbes, in het radioprogramma Argos van de VPRO. Girbes constateert dat het merendeel van de coronapatiënten in de vier grote steden van niet-westerse afkomst is. Taal "Als je kijkt naar de verschillen en overeenkomsten met de eerste golf, dan valt op dat wij nu voornamelijk patiënten hebben met een niet-westerse achtergrond, waarbij het ook zo is dat zij de Nederlandse taal niet helemaal machtig zijn", zegt Girbes. Naar aanleiding daarvan informeerde hij bij ziekenhuizen in Rotterdam, Den Haag en Utrecht hoe het daar was en die hadden soortgelijke ervaringen.

"Racistische drek" PvdA-leider Asscher verwijt Wilders dat hij over de rug van mensen die op de IC liggen verdeeldheid probeert te zaaien. "Racistische drek", stelt Asscher. Het CDA noemt de uitspraken jammer en vraagt zich af of de toekomst van jongeren hiermee geholpen wordt.

D66-fractievoorzitter Jetten zegt in zijn tweet: Kap eens met die "tegen-elkaar-opzetten-tweets". Hij wil dat de PVV meezoekt naar oplossingen, zoals meer doelgroepencommunicatie, in vele talen, zoals het Pools en Arabisch. Wilders is dat niet van plan, laat hij in een reactie weten. "Doelgroepencommunicatie" in het Arabisch in moskeeën? Dit is Nederland, hier spreken we Nederlands en wie hier onze taal niet spreekt heeft hier niets te zoeken. SP-Kamerlid Karabulut zegt dat Wilders zelf niets doet, zoals het kabinet aanzetten tot een goed plan. "Racisme is géén remedie tegen covid-19. Dat weet je dondersgoed." GroenLinks-Kamerlid Van den Berge zegt dat Wilders de ongekende gezondheidscrisis misbruikt om verdeeldheid te zaaien. "Afschuwelijk. Mijn maag draait om. Buikpijn. Elke keer overschrijdt hij weer een nieuwe grens."

Ook Denk-leider Azarkan spreekt over "racistische drek". "Terwijl Nederlanders vechten voor hun leven cirkelt Wilders als een aasgier rond de lijken om zijn zieke ideologie te delen".