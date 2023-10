Spaanse oud-koning Juan Carlos vrijuit in zaak met minnares

Een Britse rechtbank heeft een streep gehaald door een schadeclaim van een voormalige minnares van de Spaanse oud-koning Juan Carlos. De Deense Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn eiste 146 miljoen euro van de 85-jarige oud-koning. Hij zou haar jarenlang hebben laten lastigvallen en intimideren toen de affaire voorbij was.

Juan Carlos ontkent dit en een Britse rechtbank stelt hem nu in het gelijk. Volgens de rechter heeft de Deense onvoldoende aangetoond dat haar claim enige kans van slagen heeft. Daarom is de zaak verworpen.

Jachtpartij

Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn (59) ontmoette Juan Carlos in 2004 tijdens een jachtpartij voor miljonairs in het zuiden van Spanje, die door haar bedrijf was georganiseerd. Het was volgens haar meteen raak. "Hij belde me tien keer op een dag. Hij stuurde bloemen en ik kreeg honderden brieven, allemaal met de hand geschreven", zei ze in een podcast die vorig jaar verscheen.

De verhouding duurde vijf jaar. Daarna zou de Spaanse inlichtingendienst haar en haar kinderen hebben bedreigd. De eerste keer zou in 2012 zijn geweest, twee jaar voordat Juan Carlos aftrad. Sayn-Wittgenstein-Sayn zou toen in een Londens hotel met het hoofd van de dienst hebben gesproken. Volgens haar vonden op hetzelfde moment inbraken plaats in appartementen van haar in Monaco en haar villa in Zwitserland. In die villa zou als dreigement een boek over de dood van de Britse prinses Diana zijn achtergelaten.