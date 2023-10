Curator gaat kortingen geven bij failliete koopjesketen Big Bazar

Big Bazar gaat korting geven op de voorraad koopjes die nu nog in de schappen liggen van filialen van de omgevallen discounter. De curator hoopt op die manier dat de klanten blijven komen terwijl er wordt gezocht naar een overnamekandidaat.

Ruim een week geleden viel het doek voor Big Bazar. Diverse verhuurders en leveranciers hadden een faillissement aangevraagd omdat de discountketen al lange tijd de rekeningen niet meer betaalde.

Door die financiële problemen werden er al enige tijd geen nieuwe voorraden meer geleverd aan Big Bazar en de schappen worden leger.

Overnamekandidaten

De curator meldt vandaag dat "een twintigtal gegadigden" zich tot nu toe heeft gemeld. Die zouden Big Bazar in zijn geheel of gedeeltelijk willen overnemen.

"Om de winkels interessant te houden voor gegadigden voor een doorstart vinden de curatoren het belangrijk dat de klanten van Big Bazar de winkels blijven vinden", meldt de bewindvoerder. "Aangezien het vanwege het faillissement niet mogelijk is om nieuwe voorraad in te kopen, hebben de curatoren besloten om kortingen te geven op de artikelen in de winkels."

Welke partijen interesse hebben getoond wil de curator nog niet zeggen, omdat de gesprekken in een vertrouwelijke fase zitten. Over enkele weken komt er naar verwachting duidelijkheid over een mogelijke doorstart.