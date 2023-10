Vanavond op tv: Onderzoek naar evacuaties uit Afghanistan • Blauwtongvirus grijpt om zich heen • Gen Z gaat aan het werk

Onderzoek naar evacuatie-operatie Afghanistan

Toen de Taliban in 2021 de macht overnamen in Afghanistan, startte Nederland een grote evacuatie-operatie om Nederlanders en Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt veilig weg te krijgen. Een commissie deed onderzoek naar die evacuatie en vandaag verschijnen de resultaten. Eerder bleek al dat Nederland niet goed was voorbereid op de reddingsoperatie. Sigrid Kaag stapte in 2021 op als minister van Buitenlandse Zaken na een motie van afkeuring over de Afghanistan-operatie.

We praten er in onze studio over met Kamerleden Kati Piri (PvdA) en Derk Boswijk (CDA), die destijds nauw betrokken waren bij de mensen in Kabul.