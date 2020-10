Nadal wint Roland Garros en evenaart Federer met 20ste grandslamtitel

De 39-jarige Federer wordt over het algemeen gezien als de beste speler aller tijden, maar nu Nadal evenveel grandslamtitels heeft behaald als de Zwitser zal de discussie een andere wending krijgen. Bovendien leidt de Spanjaard in onderlinge duels met 24-16.

In de finale toonde Nadal zijn suprematie in Parijs door Novak Djokovic, de Servische nummer een van de wereld die dit jaar onverslaanbaar leek, met 6-0, 6-2, 7-5 een enorm pak slaag te geven op het overdekte Court Philippe-Chatrier.

De Serviër liep de laatste jaren in op Nadal en Federer, maar weet na zijn diskwalificatie bij de US Open en zijn verloren finale op Roland Garros dat hij nog een behoorlijk gat moet overbruggen.

Djokovic en Nadal vochten in lange rally's en lange games om de punten, maar nagenoeg elke keer trok de Spanjaard aan het langste eind. De Serviër leefde op in de derde set toen hij een break achterstand ongedaan maakte, maar het bleek uiteindelijk een laatste stuiptrekking. Met een dubbele fout leverde hij op 5-5 opnieuw zijn service in.

Voor Nadal was het zijn honderdste zege op Roland Garros in 102 wedstrijden. Alleen Robin Söderling (vierde ronde in 2009) en Djokovic (kwartfinales in 2015) versloegen hem ooit op het Franse gravel.