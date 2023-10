Olij debuteert in Oranje-selectie, geblesseerden De Jong, Gakpo en De Ligt vallen af

Keeper Justin Bijlow (Feyenoord) en spits Memphis Depay (Atlético Madrid) kampen ook met blessures en waren al niet opgenomen in de voorlopige selectie.

Frenkie de Jong (FC Barcelona), Matthijs de Ligt (Bayern München), Cody Gakpo (Liverpool) en Sven Botman (Newcastle United) maakten nog deel uit van de voorlopige selectie, maar ontbreken door blessures. Heerenveen-keeper Andries Noppert is eveneens afgevallen.

Ook Jeremie Frimpong kreeg een uitnodiging van de bondscoach. De verdediger van Bayer Leverkusen maakte deel uit van de selectie voor het WK in Qatar, maar speelde nog nooit voor Oranje. Ajax-spits Brian Brobbey keert na zeven maanden afwezigheid terug bij Oranje.

Sparta Rotterdam-doelman Nick Olij behoort tot de definitieve selectie van bondscoach Ronald Koeman voor de komende EK-kwalificatieduels met Frankrijk en Griekenland. De 28-jarige keeper debuteert daarmee in de 24-koppige selectie van Oranje.

Oranje speelt op vrijdag 13 oktober in Amsterdam de wedstrijd tegen Frankrijk en staat drie dagen later in Athene tegenover de Grieken. Beide duels beginnen om 20.45 uur.

Nederland won onlangs de kwalificatieduels met Griekenland (3-0) en Ierland (1-2) en is na vier gespeelde duels de nummer twee in groep B achter koploper Frankrijk.