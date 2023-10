Man van 37 opgepakt voor drie steekincidenten in Utrechtse straat

De politie heeft een 37-jarige Utrechter opgepakt die verdacht wordt van betrokkenheid bij drie steekpartijen in dezelfde straat. Vannacht rond 00.15 uur werd de man aangehouden, mede na de tip van een inwoner van de stad bij een wijkagent, zo meldt de politie.

Hoe de politie de verdachte precies op het spoor kwam is niet bekend. De politie heeft de afgelopen dagen veel buurtonderzoek gedaan en camerabeelden bekeken naar aanleiding van de steekpartijen. Over het motief van de verdachte is niets bekend.

De man wordt verdacht van alle drie de recente steekpartijen aan de Balijelaan, in het zuiden van de stad. Op woensdagavond 27 september werd een 23-jarige vrouw van haar fiets getrokken en gestoken. Afgelopen zaterdagnacht werd een andere 23-jarige vrouw met een scherp voorwerp gestoken, vlak nadat ze haar fiets had neergezet. In de nacht van afgelopen maandag op dinsdag werd een 20-jarige vrouw in haar gezicht gestoken, terwijl ze achter op de fiets bij een vriendin zat.

Niet alleen over straat

De steekpartijen veroorzaakten veel onrust in de buurt: vooral jonge vrouwen durfden niet meer alleen over straat, en veel buurtbewoners waren gefrustreerd door de in hun ogen magere informatievoorziening vanuit de gemeente.

"Het is nu niet heel fijn om alleen over straat te gaan, dus we gaan expres met zijn vieren", vertelde een buurtbewoonster. "Je wilt gewoon niet het risico lopen dat er wat gebeurt en eerder op de avond zijn er nog meer mensen op straat." Een andere bewoonster zei: "Ik vind het best eng, ik voel me nu wel onveilig hier."