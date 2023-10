Veiligheidscoördinator AZ mishandeld, 2 spelers Legia Warschau aangehouden

Verder bevestigt de politie alleen dat er gisteravond iemand is mishandeld en naar het ziekenhuis is gebracht.

Bij de ongeregeldheden in Alkmaar na afloop van de Europese wedstrijd van AZ tegen Legia Warschau is de veiligheidscoördinator van AZ mishandeld, melden diverse bronnen aan de NOS.

In de aanloop naar de wedstrijd was het ook al onrustig. Aanhangers van de Poolse voetbalclub bestormden de toegangspoort van het stadion in Alkmaar. Daarbij is één ME'er bewusteloos geraakt. De gewonde ME'er is behandeld maar kon daarna niet verder werken.

In de aanloop naar de wedstrijd AZ en Legia Warschau was het onrustig in Alkmaar. Aanhangers van de Poolse voetbalclub bestormden de toegangspoort van het stadion en belaagden de ME. - NOS

De Poolse premier Morawiecki heeft op X gereageerd op de incidenten van gisteravond. Hij heeft het over "zorgelijke berichten uit Alkmaar". Hij heeft het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken gevraagd om "diplomatieke stappen te zetten" om duidelijk te krijgen wat er gisteravond precies is gebeurd.

De Poolse minister van Buitenlandse Zaken wil met name onderzoeken of de Nederlandse politie de wet heeft overtreden in hoe er met Poolse fans is omgegaan. Hij roept Poolse burgers "tegen wie ongepast optreden van de diensten heeft plaatsgevonden" op om zich te melden bij het Poolse consulaat.

'Kijk naar eigen club'

Minister van Justitie Yeşilgöz noemt de ongeregeldheden "pure armoe". De kritiek van de Poolse premier wuift ze weg. "Ik heb liever dat hij eerst even naar zijn eigen club kijkt."

Premier Rutte is door zijn Poolse collega aangesproken op de arrestaties. Ze zijn allebei in het Spaanse Granada voor een EU-top. Een woordvoerder van Rutte zegt tegen het ANP dat Morawiecki de kwestie bij Rutte kort aan de orde heeft gesteld. Rutte heeft Morawiecki gezegd dat de zaak de verantwoordelijkheid is van politie, justitie en burgemeester.

Voetbalclub Legia spreekt van schandalige gebeurtenissen en geeft om 14.00 uur een persconferentie in het eigen stadion.

De KNVB verafschuwt de situatie en zegt dat er contact is met de Poolse voetbalbond. Verder laat de KNVB weten dat het in de afhandeling geen rol heeft. De wedstrijd van gisteravond werd gespeeld in de Conference League en daarom gaat de UEFA over eventuele tuchtzaken rond deze wedstrijd.

Vanavond ADO Den Haag - TOP Oss

De harde kernen van ADO Den Haag en Legia Warschau hebben banden met elkaar en veel supporters van Legia zullen vanavond ook bij de eerstedivisiewedstrijd van ADO tegen TOP Oss zijn.

De supporterscoördinator van ADO verwacht geen problemen en de supportersvereniging geeft aan dat er geen zorgwekkende signalen zijn opgevangen.