Bossche auto-eigenaren wakker met kapotte ruiten: 'Kan weekendje weg vergeten'

Hij hoorde vannacht harde geluiden op straat, maar had niet direct door wat er aan de hand was. Toen hij uit het raam keek, zag hij iemand wegfietsen.

Charles Rijnders werd wakker met dubbel pech: zowel de voorruit van zijn auto als die van zijn bestelbus is ingeslagen, vertelt hij aan Omroep Brabant . "Ik ging eigenlijk een weekendje weg, maar dat kan ik wel op mijn buik schrijven. Ik had mijn busje net klaar, maar helaas."

Tientallen inwoners van Den Bosch zijn de dupe van een vandaal in hun stad. In één straat in de wijk De Rompert werden zo'n vijftien voertuigen vernield. De bewoners maken vanochtend de schade op.

Mark Dona, woonachtig in dezelfde straat, hoorde een paar knallen. Eenmaal buiten zag hij dat zo'n tien tot vijftien auto's vernield waren. In de motorkap van zijn auto zit een grote deuk.

"Ik zou naar stage gaan, dan pak ik altijd de auto van ons pap. Ik stap in, hoor iets rinkelen en kijk door de achteruitkijkspiegel en zie een gat. Die is ingeslagen. Ik denk: ik pak de andere auto. Dus ik stap in, doe de ruitenwisser aan en zie: ook deze ruit is ingetikt. Ik kon vanochtend dus niet weg", vertelt een jongeman.

De vandaal heeft een kilometerslang spoor van vernieling achtergelaten in Den Bosch en in Rosmalen. Naast auto's en scooters zijn ook betaalautomaten en tankstations vernield. Ook werd het interieur van een tandartspraktijk vernield.

De politie heeft een 31-jarige verdachte uit Den Bosch opgepakt. Over zijn motief is nog niets bekend.