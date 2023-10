Drie beren gedood die Japanse fabriek binnenslopen

In Japan zijn drie beren gedood die een mattenfabriek in de Japanse plaats Misato waren binnengekomen. De eigenaar van de fabriek had de moederbeer al met haar twee welpjes buiten het gebouw gezien, maar hield niet voor mogelijk dat ze daadwerkelijk de fabriek zouden binnengaan.

Een ambtenaar van de gemeente zag de drie beren toch op woensdagochtend de fabriek binnenstappen. Daarop werd de politie opgeroepen om naar de fabriek te komen. Jagers hebben toen knalvuurwerk afgestoken om de beren uit de fabriek te jagen maar dat leverde niets op.

Daarop besloten de agenten om twee grote kooien neer te zetten bij de ingang van de fabriek, die ze de hele nacht hebben laten staan.

Gevangen

Op donderdagochtend troffen de hulpdiensten de beren aan in de kooien. De twee jongen in een kooi en de moeder in de andere. De kooien zijn vervolgens uit de fabriek gehaald en met een hijskraan op een pick-up getakeld.

Lokale media schrijven dat de beren zijn gedood uit angst dat de dieren zouden terugkeren naar Misato en schade zouden aanrichten.

Toename

Later op de dag heeft de gemeente een waarschuwing gestuurd aan alle inwoners. Ze roept op om geen afval op straat te gooien en adviseert wandelaars om een bel te dragen zodat de beren het horen als er mensen in de buurt komen.

De Japanse regio Akita ziet het aantal meldingen van beren die mensen aanvallen groeien. In 2023 zijn tot nu toe dertig incidenten gemeld. Volgens experts komen de dieren uit het bos om voedsel te vinden. In die bossen zijn namelijk weinig eikels, het hoofdvoedsel voor de beren.