Bora bevestigt komst Roglic, ploeg hengelde hem na laatste Vuelta-week binnen

"Ik kijk erg uit naar deze stap, ook al is een teamwisseling nieuw terrein voor mij", zegt Roglic over zijn overstap. "De goede herinneringen aan de ontmoeting jaren geleden maakten de gesprekken gemakkelijk. Maar de doorslaggevende factor was dat het team echt gemotiveerd is om te werken met mij en dat we dezelfde ideeën hebben."

Roglic, die bij Jumbo-Visma het kopmanschap moest delen met tweevoudig Tour de France-winnaar Jonas Vingegaard en kersvers Vuelta-winnaar Sepp Kuss, had eerder al laten weten de Nederlandse ploeg te gaan verlaten , onder meer omdat hij in 2024 een gooi wil doen naar de eindzege in de Tour de France.

Denk is in zijn nopjes met de aanstelling van Roglic. "Dit is een volgende grote stap voor ons. Een van de beste renners ter wereld. Hij heeft in 2023 praktisch elke race gewonnen waaraan hij deelnam. We zijn trots dat Primoz bij ons komt."

Roglic won in het shirt van Jumbo onder meer drie keer de Vuelta, de Giro d'Italia, Tirreno-Adriatico, het Critérium du Dauphiné en Luik-Bastenaken-Luik. Omdat hij nog een doorlopend contract had, betaalt Bora een afkoopsom. Het is niet bekendgemaakt voor hoeveel seizoenen de Sloveen heeft getekend, maar Denk vertelde wel dat het langer dan een jaar was.

Niet blij

Denk: "Ik luisterde dit jaar naar de interviews die Primoz gaf en hoorde dat hij niet meer blij was. Begrijpelijk. Bij Jumbo hebben ze Vingegaard, die iets jonger is en twee keer de Tour won. Primoz was niet erg gelukkig met hoe de dingen gingen in de Vuelta."

Roglic moest zich in de Ronde van Spanje committeren aan de teamorders en schikte zich in de laatste dagen in een rol als knecht voor de Amerikaan Kuss, die de verrassend eindzege greep. De Sloveen eindigde zelf als derde. "Na een eerste gesprek ging het vrij snel. Gisteren is de laatste handtekening gezet."