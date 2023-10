Iraanse activiste Narges Mohammadi krijgt Nobelprijs voor de Vrede

De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar Narges Mohammadi voor haar strijd tegen de onderdrukking van vrouwen in Iran.

Voorzitter Berit Reiss-Andersen van het Noorse Nobelcomité maakte het nieuws bekend met de slogan van de protesten tegen het Iraanse regime: "Vrouwen. Leven. Vrijheid." Die is volgens het comité tekenend voor het werk van Mohammadi (51). De Iraanse krijgt de prijs ook voor haar inspanningen voor mensenrechten en vrijheden voor iedereen.

"Haar moedige strijd gaat gepaard met enorme persoonlijke offers", zegt het comité in een verklaring. Mohammadi zit in Iran in de cel. Ze is vijf keer veroordeeld, tot in totaal 31 jaar cel en 154 zweepslagen.

Mahsa Amini

Het Nobelcomité roemt de inspanningen van Mohammadi tegen de doodstraf, die in Iran nog vaak wordt opgelegd en voltrokken, en tegen de martel- en misbruikpraktijken tegen politieke gevangenen.

Mohammadi zat al vast toen vorig jaar massaprotesten ontstonden na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Vanuit haar cel kwam ze met steunbetuigingen aan betogers en organiseerde ze solidariteitsacties in de gevangenis, zegt het Nobelcomité.

Dat kwam haar op een nog zwaarder regime te staan. Toch heeft ze er volgens het comité aan bijgedragen dat de protesten niet zijn uitgedoofd. In een onder haar naam gepubliceerd artikel in The New York Times schreef ze vorige maand: "Wat de regering misschien niet begrijpt is dat we sterker worden als ze meer van ons opsluiten."

Shirin Ebadi

Mohammadi is de tweede Iraanse vrouw die de Nobelprijs voor de Vrede krijgt. In 2003 viel die eer ten beurt aan Shirin Ebadi, ook voor haar strijd voor mensen- en vrouwenrechten.

Ebadi is de oprichter van een Iraanse mensenrechtenorganisatie waarvan Mohammadi tot haar laatste arrestatie in 2019 vicevoorzitter was.