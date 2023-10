Doden bij vergeldingsbombardementen in Syrië

Zeker dertien mensen zijn omgekomen bij bombardementen op de noordelijke Syrische provincie Idlib, meldt de hulporganisatie Witte Helmen. Eerder werd nog een dodental van zestig genoemd. Bekijk hier beelden die hulporganisatie de Witte Helmen maakte van de aanval:

De bombardementen zijn een vergelding van het Syrische leger na de drone-aanval op een militaire academie in Homs gisteren. Daarbij vielen zeker honderd doden. Bij de academie was gisteren een ceremonie voor pas-afgestudeerde militairen net afgelopen toen er explosieven afgingen. De aanslag in Homs is nog niet opgeëist en de oppositie rondom Idlib ontkent betrokkenheid. Desondanks lijkt het Syrische leger er gezien de vergeldingsbombardementen wel van uit te gaan dat de oppositie erachter zit.

Midden-Oosten-correspondent Daisy Mohr: "Voor zover we weten hebben oppositiegroepen nooit eerder gebruik gemaakt van dit soort geavanceerde drones. Bovendien is het oppositiegebied minstens 120 kilometer bij Homs vandaan. Als drones 120 kilometer door Syrië hadden gevlogen, dan had dat opgemerkt kunnen worden."