Nabestaanden dankbaar voor steun na schietpartij Rotterdam

De nabestaanden van de moeder en dochter die vorige week omkwamen bij de schietpartij in Rotterdam, zijn dankbaar voor alle steun en medeleven die zij hebben gekregen. Dat laten ze weten in een verklaring.

"We hebben afgelopen week met eigen ogen gezien en gemerkt hoe zeer het overlijden van onze geliefde Marlous en Romy ook anderen aangrijpt", schrijft de familie van de 39-jarige moeder en haar 14-jarige dochter. "Niet alleen op indrukwekkende wijze bij de woning, waar vele honderden knuffels, bloemstukken en kunstwerkjes zijn neergelegd, maar ook op andere lieve manieren zoals de crowdfunding door Romy's collega."

"Al die uitingen laten ons niet onberoerd. We zijn erg erkentelijk voor die steun", aldus de nabestaanden.

Afscheid

Hoewel de uitvaart van de moeder en dochter in besloten kring plaatsvindt, willen de nabestaanden toch anderen de kans geven om afscheid te nemen. Zondagmiddag vindt daarom een doorloopcondoleance plaats in het Maaspodium in Rotterdam. Mensen mogen langs de gesloten kisten lopen en er is de mogelijkheid om schriftelijk te condoleren.

Marlous en haar dochter Romy werden vorige week neergeschoten in hun huis aan het Heiman Dullaertplein. De vrouw overleed ter plekke, haar dochter overleed later aan haar verwondingen.

In het Erasmus MC werd op dezelfde dag de 43-jarige docent en huisarts Jurgen Damen doodgeschoten. Verdachte Fouad L. zit voorlopig vast op verdenking voor de drie moorden.

Bekijk hier een reconstructie van de gebeurtenissen in Rotterdam: