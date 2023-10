Oekraïens dorp rouwt om doden na aanval: 'Uit elk gezin was wel iemand aanwezig'

In de video vertelt een nabestaande wat er is gebeurd. Volgens onderzoekers kan identificatie van doden soms alleen met dna-onderzoek:

In het café waren zo'n zestig mensen bijeen voor de uitvaart van een Oekraïense militair. Die was kort daarvoor in Hroza herbegraven, nadat hij eerder een eenvoudig tijdelijk graf had gekregen. Volgens een hulpverlener die de Oekraïense publieke omroep heeft gesproken, zijn de meeste lichamen gevonden rond een altaar waar de militair en andere oorlogsslachtoffers werden geëerd.

De aanval op Hroza was de dodelijkste van de afgelopen maanden. Van de getroffen supermarkt en een naastgelegen café zijn niets over.

Een nachtmerrie. Zo noemt een hulpverlener de situatie in het dorp Hroza waar gisteren een raket insloeg. Reddingswerkers hebben tot in de late avond lichamen geborgen, vandaag rouwt het dorp van 300 inwoners om de 51 slachtoffers.

Lichamen van slachtoffers werden bij elkaar gelegd rond een speeltuin. Sommige lichamen zijn verminkt. Op foto's is te zien dat niet alle doden waren afgedekt; sommigen lagen open en bloot op het gras.

Iedereen in het dorp heeft wel iemand verloren of kent een van de gewonden. In Hroza woonden ooit 330 mensen, maar veel van waren na het uitbreken van de oorlog vertrokken.

"Uit ieder gezin was wel iemand aanwezig bij de herdenking", zei de Oekraïense minister Klymenko. Volgens hem is de aanval bewust uitgevoerd rond lunchtijd. "Om zoveel mogelijk slachtoffers te maken".

'Verdomde racisten'

Volgens Klymenko zit Rusland achter de aanval. Russische eenheden zouden een Iskander-raket op het dorp hebben afgevuurd. Ook president Zelensky wees gisteren onmiddellijk naar Rusland en sprak van een "wrede Russische misdaad". Moskou heeft nog niets gezegd over de aanval.

Persbureau Reuters sprak een nabestaande, Oleksander Moechovaty. Hij is woedend. "Mijn moeder, mijn broer en mijn schoonzus zijn dood. Ik wil dat die verdomde racisten uitsterven."

De man denkt dat de daders zijn getipt over de bijeenkomst na de uitvaart. "Iemand heeft ons verraden. Het was een precieze aanval. Hij landde midden in het café."