Rugzakken van bootvluchtelingen spoelen aan op Texel

Strandjutters op Texel vinden steeds vaker rugzakken met persoonlijke bezittingen van bootvluchtelingen. Jutter Maarten Brugge probeert te achterhalen wat de eigendommen vertellen over de gevluchte mensen.

Het gaat om bezittingen van mensen die proberen vanaf de westkust van Frankrijk over te steken naar Engeland. Volgens cijfers van de Britse regering waren dat de afgelopen vijf jaar meer dan 100.000 migranten. "De Engelse kustwacht pikt de mensen op, brengt ze aan land, maar laat de bootjes drijven", aldus Brugge.

De persoonlijke spullen uit de bootjes drijven mee met de stroming en spoelen dus ook aan in Nederland. "Als de wind westelijk is, zoals de afgelopen dagen, weet ik al dat de kans heel groot is dat er spullen zijn aangespoeld van vluchtelingen: reddingsvesten, schoenen, rugtassen. Soms vol met spullen. Gisteren zat er een pakje paracetamol, natte pleisters en een tandenborstel in", vertelt Brugge aan NH Nieuws.

"Zo vaak vinden we wat. Eigenlijk altijd wel iets als ik op het strand kom", zegt Maarten Brugge. "We hebben er zelfs maar een nieuwe term voor bedacht: vluchtelingentasjes."