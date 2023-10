Zieke Griekspoor geeft op in tweede ronde van masterstoernooi Shanghai

Tallon Griekspoor is in de tweede ronde van het ATP-toernooi in Shanghai blijven steken. De 27-jarige Nederlandse tennisser moest in zijn partij tegen de Serviër Dusan Lajovic bij een 4-6, 2-3 achterstand opgeven omdat hij zich niet lekker voelde.

Griekspoor, die zondag nog de kwartfinales haalde bij het ATP-toernooi in Astana, oogde verre van fit, maar probeerde het toch tegen de nummer 55 van de wereld.

Griekspoor leverde in de eerste set op 1-1 zijn service in, overleefde op 1-3 en 2-4 breekkansen en kreeg op 3-4 zelfs een kans om terug te breken. Lajovic pakte echter de set en toen de Serviër in de tweede set met een break op 3-2 kwam zag Griekspoor het kansloze van zijn missie in.

Griekspoor (ATP-24) stond voor de tiende keer in het hoofdschema van een masterstoernooi en wist slechts één keer een partij te winnen.